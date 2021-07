Tennis, Paolo Canè: “Il fisico di Berrettini va gestito. Sinner? Le Olimpiadi hanno un valore umano” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima con racchetta e pallina in mano e poi davanti al microfono. Per Paolo Canè le Olimpiadi hanno sempre un fascino particolare e il privilegio di commentare l’edizione a Tokyo su Eurosport è particolare. Formalmente, l’Italia ha vinto soltanto una medaglia olimpica nel Tennis, ovvero il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi 1924, ma va ricordato che questo sport fu assente ai Giochi dal 1928 al 1984. Proprio nel 1984 a Los Angeles, la specialità era presente in qualità di sport dimostrativo e negli States Paolo conquistò un bronzo importante per lui che a 19 anni si trovò catapultato in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima con racchetta e pallina in mano e poi davanti al microfono. Perlesempre un fascino particolare e il privilegio di commentare l’edizione a Tokyo su Eurosport è particolare. Formalmente, l’Italia ha vinto soltanto una medaglia olimpica nel, ovvero il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi 1924, ma va ricordato che questo sport fu assente ai Giochi dal 1928 al 1984. Proprio nel 1984 a Los Angeles, la specialità era presente in qualità di sport dimostrativo e negli Statesconquistò un bronzo importante per lui che a 19 anni si trovò catapultato in ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS #Tokyo2020 Paolo Canè su OA Sport giudica la scelta di Berrettini logica e legata al suo fisico. Sinner? Le… - berta95italy : Paolo ??prendere il tennis come antistress ..ci stai riuscendo bene ?? #ciavarrini - Juventu62837470 : RT @cryingwsel_: ma chi glielo avrebbe detto a Paolo un anno fa che sarebbe finito in Sicilia a prendere lezioni di Tennis? perchè qua sicu… - cryingwsel_ : ma chi glielo avrebbe detto a Paolo un anno fa che sarebbe finito in Sicilia a prendere lezioni di Tennis? perchè qua sicuramente nessuno ?? - thejoshuatree77 : @paolobertolucci Paolo di vini ne capisci come di tennis. Fuoriclasse -