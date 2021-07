Tennis, Olimpiadi Tokyo: tabellone maschile, le teste di serie. Ci sono Fognini e Sonego. Stanotte il sorteggio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stanotte (ore 04.00 italiane) si svolgerà il sorteggio del tabellone di singolare maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Al torneo di Tennis parteciperanno 64 giocatori e ci saranno 16 teste di serie. Si tratta dei giocatori meglio piazzati nel ranking ATP aggiornato a lunedì 19 luglio. Va tenuto presente che tantissimi big hanno rinunciato per i più svariati motivi, tra cui spiccano lo spagnolo Rafael Nadal, lo svizzero Roger Federer, il nostro Matteo Berrettini. La testa di serie numero 1 sarà il serbo Novak Djokovic, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)(ore 04.00 italiane) si svolgerà ildeldi singolarealledi2021. Al torneo diparteciperanno 64 giocatori e ci saranno 16di. Si tratta dei giocatori meglio piazzati nel ranking ATP aggiornato a lunedì 19 luglio. Va tenuto presente che tantissimi big hanno rinunciato per i più svariati motivi, tra cui spiccano lo spagnolo Rafael Nadal, lo svizzero Roger Federer, il nostro Matteo Berrettini. La testa dinumero 1 sarà il serbo Novak Djokovic, ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - AnsaSardegna : Tennis: a Cagliari campionati italiani di seconda categoria. I saluti di Lorenzo Sonego dalle Olimpiadi di Tokyo… - infoitsport : Basket, tennis e non solo: gli sport in cui l'Italia non ha mai vinto un oro alle Olimpiadi -