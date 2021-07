Tennis, Olimpiadi Tokyo: Bruno Soares costretto al forfait per appendicite (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Brasile vede sfuggire una possibile carta da medaglia dopo il forfait obbligato del Tennista Bruno Soares, 39 anni, dal torneo di doppio maschile dei Giochi Olimpici a causa dell’appendicite. L’atleta sarà operato oggi stesso all’ospedale Toranomon a Tokyo. Soares, secondo quanto comunicato dal COB, il Comitato Olimpico del Brasile, si è sentito male durante il volo per il Giappone, avvertendo forti dolori addominali: “Appena sbarcato, l’atleta è stato portato alla Policlínica da Vila, dove è stato sottoposto a test preliminari, accompagnato dal team medico della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Brasile vede sfuggire una possibile carta da medaglia dopo ilobbligato delta, 39 anni, dal torneo di doppio maschile dei Giochi Olimpici a causa dell’. L’atleta sarà operato oggi stesso all’ospedale Toranomon a, secondo quanto comunicato dal COB, il Comitato Olimpico del Brasile, si è sentito male durante il volo per il Giappone, avvertendo forti dolori addominali: “Appena sbarcato, l’atleta è stato portato alla Policlínica da Vila, dove è stato sottoposto a test preliminari, accompagnato dal team medico della ...

