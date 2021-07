Tennis | le favorite del tabellone femminile | Osaka regina del cemento | Barty per imporsi come la migliore

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 luglio 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo sono sempre più vicini e purtroppo ilnon vedrà molte delle sue stelle.nel torneo maschile, anche quelloè stato investito da numerose defezioni, seppur in maniera minore: sono sedici le giocatrici fra le prime cinquanta al mondo a non essere partite verso il Giappone, con Cori Gauff ultima a dover dare forfait per la sua positività al Covid. Un peccato, con questa malattia che ci toglie una probabile protagonista al torneo e soprattutto l’ultimata capace di sconfiggere in uno Slam sulNaomi, la favorita numero uno per ...