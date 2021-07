Tennis: Atp Umago, Travaglia ai quarti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Umago, 21 lug. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia approda ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago (terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 91 del mondo, sconfigge lo spagnolo Carlos Taberner, numero 108 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 40 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), 21 lug. - (Adnkronos) - Stefanoapproda aidi finale del torneo Atp 250 di(terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 91 del mondo, sconfigge lo spagnolo Carlos Taberner, numero 108 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 40 minuti.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Francia alla riscossa: Rinderknech stende Bautista Agut ... in un match da brivido, è riuscito ad avere la meglio su Federico Delbonis 6 - 0, 6 - 7 (2), 7 - 6 (3), raggiungendo il suo primo quarto di finale dell'ATP Tour. Il talentoso mancino Hugo, dopo aver ...

Atp Gstaad 2021: programma e orari di giovedì 22 luglio con Shapovalov Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Gstaad 2021, per quanto concerne la giornata di giovedì 22 luglio . In campo Casper Ruud, testa di serie numero 3 e uno de favoriti per la vittoria finale, opposto all'ostico Dennis Novak. ...

Amburgo: Krajinovic sfida Carreno. A Bastad finale Ruud-Coria La Gazzetta dello Sport Tennis: Atp Umago, Travaglia ai quarti Umago, 21 lug. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia approda ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago (terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, ...

Canè sul forfait di Sinner: "Le Olimpiadi ti fanno crescere dal punto di vista umano" Due dei principiali protagonisti dell’exploit del movimento maschile italiano non saranno presenti a Tokyo e non rappresenteranno il propio Paese alle Olimpiadi. Si tratta di Matteo Berrettini e Janni ...

