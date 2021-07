Tennis | ATP Umago 2021 | Marco Cecchinato sconfitto in due set dal bosniaco Dzhumur

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si ferma al secondo turno il cammino dinel torneo ATP di. Ilta siciliano è statoin due set dalDamir, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Una brutta prestazione per il nativo di Palermo, che ha servito solamente il 57% di prime di servizio, ottenendo appena il 50% di punti con questo fondamentale. Un inizio di partita subito complicato per ilta italiano, che ha perso il servizio al termine di un primo game molto combattuto, dopo aver annullato ...

Il secondo set è un monologo del bosniaco. Il numero 127 del mondo ha allungato fino al 5 - 0 con due break di vantaggio, ottenuti nel secondo e quarto game. Cecchinato riesce finalmente a tenere il ...Nei quarti venerdì Travaglia dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Albert Ramos Vinolas, n.43e il croato Duje Ajdukovic, 20enne di Spalato, n.275 del ranking ed in gara grazie ad una ...Lucia supera 6-3 6-1 Grace Min e conquista per la seconda volta consecutiva i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore ...Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Umago. Il tennista siciliano è stato sconfitto in due set dal bosniaco Damir Dzhumur, numero 127 del mondo, con il punteggio ...