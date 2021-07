Tennis, Andy Murray: “Giochi di Tokyo molto significativi. Il mio obiettivo è conquistare una medaglia” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Andy Murray, vincitore delle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici a livello di singolare maschile nel Tennis, si appresta ad affrontare la sua quarta rassegna a cinque cerchi della carriera con il difficile obiettivo di conquistare una medaglia. Reduce da un quadriennio estremamente complicato dal punto di vista fisico, il 34enne britannico non parte tra i favoriti in singolare mentre può giocarsi qualcosa di importante in doppio al fianco di Joe Salisbury. “Le Olimpiadi significano molto per me ed è un enorme onore poter competere a una quarta edizione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021), vincitore delle ultime due edizioni deiOlimpici a livello di singolare maschile nel, si appresta ad affrontare la sua quarta rassegna a cinque cerchi della carriera con il difficilediuna. Reduce da un quadriennio estremamente complicato dal punto di vista fisico, il 34enne britannico non parte tra i favoriti in singolare mentre può giocarsi qualcosa di importante in doppio al fianco di Joe Salisbury. “Le Olimpiadi significanoper me ed è un enorme onore poter competere a una quarta edizione ...

Advertising

BroginiAlessio : Scontri diretti contro i big-3 nella carriera di Andy Riddick: - vs #Federer 3-21 - vs #Nadal 3-7 - vs #Djokovic 5… -