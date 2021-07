Temptation Island, Filippo Bisciglia finisce nell’occhio del ciclone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Temptation Island, il caos per un’amicizia tra il conduttore e delle coppie della scorsa edizione vip Temptation Island getta Filippo Bisciglia nel caos. È uno dei conduttori più amati della TV italiana, ha dato il via alla sua carriera televisiva partecipando al Grande Fratello e da quel momento in poi non si è più allontanato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 luglio 2021), il caos per un’amicizia tra il conduttore e delle coppie della scorsa edizione vipgettanel caos. È uno dei conduttori più amati della TV italiana, ha dato il via alla sua carriera televisiva partecipando al Grande Fratello e da quel momento in poi non si è più allontanato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

kttytae : quante puntate dura questo@temptation island? - Ruud_Moons : @tancredipalmeri Da zero a dieci, meno di zero. Più che altro se continua a finire solo su riviste di gossip non fi… - GBideni : @Baldor28714391 E cambia canale e guarda temptation island - UnaDonna_it : I segni zodiacali dei single di Temptation Island ?? - zazoomblog : Temptation Island: chi è Carlotta la tentatrice che si è avvicinata ad Alessandro - #Temptation #Island: #Carlotta -