Temptation Island | cosa si nasconde dietro il make-up di Floriana? Svelato il motivo

Nonostante il suo percorso a Temptation Island si sia concluso con l'ultimo falò di confronto, richiesto dalla stessa Floriana per incontrare l'allora fidanzato Federico; la ragazza rimane una delle protagoniste di questa – ancora in corso – stagione del reality di Canale 5. La 21enne ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo carattere deciso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

