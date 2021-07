Temptation Island | anticipazioni 26 luglio | Jessica si lascia andare con il tentatore | Alessandro va su tutte le furie

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il reality show, chiuderà i battenti martedì 272021, con la messa in onda della sesta puntata. Lerivelano che la penultima puntata, quella del 26, sarà particolarmente scoppiettante. Gli occhi saranno puntati sulle tre coppie rimaste in gara. Si parlerà soprattutto di, la ragazza si lasceràcon ilDavide.va a letto con Davide Ledella quinta ...

L'edizione 2021 dichiuderà la prossima settimana con due appuntamenti, ovvero lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 sempre in prima serata su Canale 5. Gli spoiler sull'ultima puntata rivelano che ci ...Presenta e produce programmi che da sempre hanno un enorme successo: ricordiamo Uomini e Donne, C'è posta per te,, Tu si que Vales, Amici di Maria de Filippi. E' proprietaria con ...Il reality show Temptation Island, chiuderà i battenti martedì 27 luglio 2021, con la messa in onda della sesta puntata. Le anticipazioni rivelano che la penultima puntata, quella del 26 luglio, sarà ...Nella quinta puntata di Temptation Island 2021, Alessandro andrà su tutte le furie per la vicinanza tra Jessica e Davide ...