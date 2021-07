Temptation Island 2021 | Federico ha chiesto a Floriana di sposarlo?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lunedì 19 luglioè andata in onda un’altra puntata di, la quale ha regalato numerosi colpi di scena come sempre. Tra le coppie finite sotto la lente di ingrandimento c’è quella formata da. Sono bastati pochi giorni di reality per vedere il giovane ragazzo avvicinarsi ad una tentatrice, cosa che ha spinto la fidanzata a chiedere il falò di confronto. La ragazza ha deciso di uscire da sola dal villaggio sardo, manon vuole arrendersi e sarebbe pronto a tutto.: ...