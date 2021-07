Tempesta d'amore, anticipazioni 21 luglio: Ariane vicina al traguardo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Selina Von Thalheim sarà sempre al centro della narrazione a Tempesta d'amore, come annunciano le anticipazioni di oggi, mercoledì 21 luglio. La donna, dopo i recenti malori che l'hanno colpita, si è lasciata convincere da Christoph a sottoporsi a dei controlli da Michael che, in attesa di avere tutti i risultati, le ha consigliato di assumere integratori e di stare il più possibile all'aria aperta. Così, Selina ha deciso di ascoltare il consiglio del medico e ha pianificato un'escursione a cavallo. La donna, però, continuando ad utilizzare la cipria in cui Ariane ha inserito un potente veleno, inizierà ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Selina Von Thalheim sarà sempre al centro della narrazione ad', come annunciano ledi oggi, mercoledì 21. La donna, dopo i recenti malori che l'hanno colpita, si è lasciata convincere da Christoph a sottoporsi a dei controlli da Michael che, in attesa di avere tutti i risultati, le ha consigliato di assumere integratori e di stare il più possibile all'aria aperta. Così, Selina ha deciso di ascoltare il consiglio del medico e ha pianificato un'escursione a cavallo. La donna, però, continuando ad utilizzare la cipria in cuiha inserito un potente veleno, inizierà ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Tempesta d’Amore Erik ci riprova: finisce nei guai - #Anticipazioni #Tempesta #d’Amore - MarevaBogi : non ho latte da darti, ho soltanto una coperta calda e tanto amore e compassione. Ma tu sei un piccolo principe cor… - ROJOVA : @davidemoccia_ ... La chiave è non arrendersi, non importa quanto sembri difficile. Ricorda che dopo la tempesta e… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - AnamaBC : Io sono tutto l'amore che ho dato Tutto l'amore incondizionato L'imbarazzo dietro al vanto Mare in tempesta e cielo… -