Telesia for Peoples, città pronta ad accogliere ospiti e visitatori (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – "Voglio ringraziare chi con impegno e passione lavora alla realizzazione di questo evento portandolo proprio qui nella nostra città". Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso alla vigilia dell'evento Telesia for Peoples, giunto all'ottava edizione, che si volge nel parco delle Terme. "Abbiamo voluto confermare il patrocinio del Comune di Telese Terme, così come è stato fatto negli anni precedenti, ritenendo l'iniziativa meritevole del nostro sostegno morale. E, devo dire, che quest'anno abbiamo avuto un motivo in più per patrocinare Telesia for ...

