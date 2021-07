Taylor Mega, vacanze in giro per l’Italia e non solo: ma con lei non c’è la sua nuova fiamma [FOTO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Taylor Mega si sta godendo le vacanze estive in totale relax. L’influencer ha lanciato solo qualche mese fa la sua prima capsule collection di costumi da bagno, la Mega Swim, e dopo il grande sostegno ricevuto da parte dei suoi fan si è concessa qualche giorno di pausa dagli impegni lavorativi in alcune delle località … L'articolo Taylor Mega, vacanze in giro per l’Italia e non solo: ma con lei non c’è la sua nuova fiamma FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 luglio 2021)si sta godendo leestive in totale relax. L’influencer ha lanciatoqualche mese fa la sua prima capsule collection di costumi da bagno, laSwim, e dopo il grande sostegno ricevuto da parte dei suoi fan si è concessa qualche giorno di pausa dagli impegni lavorativi in alcune delle località … L'articoloinpere non: ma con lei non c’è la suaproviene da Velvet Gossip.

Advertising

nailsofsugar : Anche Taylor Mega esce con le famose ciabatte per Milano! A breve ci troveremo invasi da queste ciabatte ed imitazi… - traphomiie : @fr4nciseffe tipo mi da così fastidio che stanno insultando il tipo di taylor mega solo perché ha i soldi cioè capi… - lorenzogps : taylor mega dovrà fare questa cosa invece di consegnare un tapiro consegna una cena con lei, al giocatore che man m… - lorenzogps : fiorellino assumiamo taylor mega a intervistare i giocatori per sisterclub - atrattimaliss : Vorrei farmi una settimana nei panni di Taylor Mega… per poi tornare in me e disprezzare ancora di più la mia vita ?? -