Taglialatela: “La DC Comics mi fa la guerra per il soprannome Pino Bat” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Pino Tagliatela, ex portiere del Napoli e dirigente dell’Ischia Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in cui ha raccontato lo scontro con la DC Comics per il suo soprannome che richiama Batman. È successa una cosa alquanto particolare. Parte tutto dal 1995 e dal soprannome di Batman: la DC Comics ci ha aggredito e il vero Batman si è scagliato contro di me. Loro sono sicuramente più forti. Mi hanno chiesto di rimuovere il marchio, che poi comunque non è quello di Batman ma Pino Bat. Volevamo registrarlo ma la cosa ha dato fastidio e si è scatenato l’inferno, con il vero ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021)Tagliatela, ex portiere del Napoli e dirigente dell’Ischia Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in cui ha raccontato lo scontro con la DCper il suoche richiama Batman. È successa una cosa alquanto particolare. Parte tutto dal 1995 e daldi Batman: la DCci ha aggredito e il vero Batman si è scagliato contro di me. Loro sono sicuramente più forti. Mi hanno chiesto di rimuovere il marchio, che poi comunque non è quello di Batman maBat. Volevamo registrarlo ma la cosa ha dato fastidio e si è scatenato l’inferno, con il vero ...

Advertising

napolista : L’ex portiere del Napoli a Radio Marte: “Non abbiamo fatto merchandising e il marchio non lo voglio perdere per que… - Gazzetta_it : Taglialatela in causa con Batman: 'Mi hanno chiesto di cambiare logo' #Napoli - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Ora Batman se la prende con Taglialatela: 'Mi hanno chiesto di cambiare logo': Ora Batman se la prende con Tagliala… - Dalla_SerieA : Taglialatela: 'Aggredito dalla DC Comics per il mio marchio' - -