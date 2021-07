Tabellone Atp Umago 2021 | Ramos-Vinolas guida il seeding | presente Cecchinato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento croato di scena da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Albertil, seguito dai connazionali Dusan Lajovic e Filip Krajinovic. In main draw anche quattro tennisti azzurri, ovvero Marco, Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Salvatore Caruso. Da non sottovalutare la wild card Holger Rune, tra i migliori prospetti al mondo. Di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno. SECONDO TURNO (1)vs (WC) ...