Svolta nella Municipalità di Chiaia | ecco chi si è dimesso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva annunciato in tempi non sospetti che si sarebbe buttato in una sfidasfida: quella di conquistare il salotto buono della città, i quartieri di Posillipo,e San Ferdinando da sempre riserva elettorale del centrodestra. E oggi, Gaetano Manfredi può dire di aver segnato, proprio a tal proposito, un punto significativo. Infatti, a segnare il distacco con il centrodestra, si è appenaAlberto Ruffolo, assessore ai rapporti con le imprese e ai fondi comunitari della Prima. Un uomo chiave, quindi, per il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 ...