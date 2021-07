Superquark Rai1: mercoledì la seconda puntata della nuova edizione dello show divulgativo di Piero Angela (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il soddisfacente ritorno di settimana scorsa Rai1 nella prima serata di mercoledì 21 luglio 2021 continua a proporre lo show per gli amanti della cultura e della scienza. Il programma Superquark torna con la seconda puntata di questa stagione a partire dalle ore 21:20 circa, quando il padrone di casa sarà come sempre l’amato ed apprezzato presentatore Piero Angela e la protagonista della puntata sarà l’acqua. Piero Angela conduce ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il soddisfacente ritorno di settimana scorsanella prima serata di21 luglio 2021 continua a proporre loper gli amanticultura escienza. Il programmatorna con ladi questa stagione a partire dalle ore 21:20 circa, quando il padrone di casa sarà come sempre l’amato ed apprezzato presentatoree la protagonistasarà l’acqua.conduce ...

Advertising

lamescolanza : Rai1, stasera torna 'Superquark' - carotelevip : RT @CorneliaHale94: E vabbè Canale5 rinvia #Gloria per piazzare le repliche di #alltogethernow al mercoledì contro #superquark. Onestament… - CorneliaHale94 : E vabbè Canale5 rinvia #Gloria per piazzare le repliche di #alltogethernow al mercoledì contro #superquark. Onesta… - Silvana40492078 : RT @Raiofficialnews: Una grande serie BBC, l’archeologia con @albertoangela, la transizione ecologica e la scienza in cucina. ?? Da stasera… - gabryfabiano : RT @Raiofficialnews: Una grande serie BBC, l’archeologia con @albertoangela, la transizione ecologica e la scienza in cucina. ?? Da stasera… -