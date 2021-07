Superbike: il Team RC non sarà presente ad Assen. Laverty senza moto, futuro incerto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Team RC non prenderà parte al quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2021 ad Assen. Una decisione arrivata quest’oggi e che costringe il pilota Eugene Laverty a rimanere senza una moto e dunque con l’impossibilità di essere in corsa. Una situazione molto complicata ed il futuro della squadra con moto BMW appare molto nebuloso, anche perchè non si è assolutamente fatto cenno ad un possibile rientro alle gare. Anche in casa BMW si sta vivendo questa decisione con malcontento ed imbarazzo, anche perchè il Team RC corre con delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) IlRC non prenderà parte al quinto appuntamento del Mondiale2021 ad. Una decisione arrivata quest’oggi e che costringe il pilota Eugenea rimanereunae dunque con l’impossibilità di essere in corsa. Una situazione molto complicata ed ildella squadra conBMW appare molto nebuloso, anche perchè non si è assolutamente fatto cenno ad un possibile rientro alle gare. Anche in casa BMW si sta vivendo questa decisione con malcontento ed imbarazzo, anche perchè ilRC corre con delle ...

