Su Instagram sarà possibile vedere la traduzione del testo nelle stories (Di mercoledì 21 luglio 2021) La novità è stata annunciata da Instagram stesso. La società sta aggiungendo una nuova opzione che permetterà di tradurre automaticamente il testo nei post delle storie. Questa opzione esiste per il testo dei post, delle didascalia, dei commenti e delle bio già dal 2016, introdotta circa un mese prima che arrivassero le stories, ma finora non era ancora stato possibile fare la stessa cosa. Come funziona la traduzione stories Instagram è stato già chiarito. LEGGI ANCHE >>> Facebook condanna e cancella gli insulti razzisti a Hamilton su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) La novità è stata annunciata dastesso. La società sta aggiungendo una nuova opzione che permetterà di tradurre automaticamente ilnei post delle storie. Questa opzione esiste per ildei post, delle didascalia, dei commenti e delle bio già dal 2016, introdotta circa un mese prima che arrivassero le, ma finora non era ancora statofare la stessa cosa. Come funziona laè stato già chiarito. LEGGI ANCHE >>> Facebook condanna e cancella gli insulti razzisti a Hamilton su ...

Advertising

annamirati : @civilini_sara Sì ma poi scrivere “my wife” così da Veronica mi sembrerebbe un po’ too much cioè un po’ troppa libe… - 0NMY0WN__ : instagram sarà un posto bellissimo quando voi andrete a seguirmi - gabriellina69 : Sarà @ Bellaria #bellaria #lultimaspiaggiabellaria @kioskito_ - annamirati : @civilini_sara A me fa così su Instagram - Sodapop53868054 : E sarà sempre troppo tardi! LE FOTO POSTATELE SU INSTAGRAM!! -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram sarà Andrea Prete è stato eletto oggi presidente di Unioncamere, ospite a Radio Alfa Successivamente sarà possibile richiederlo via Email . Per ricevere le nostre notizie in tempo ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook , Twitter e Instagram . Non esitare ...

Vaccinazione obbligatoria, sì o no? La partita è aperta, arbitra il ministro Bianchi [IL PUNTO] ... è prevista per la prossima settimana e sarà incentrata sulla riapertura dell'anno scolastico. 'Una ... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ ...

Da Instagram maggiore controllo per i contenuti sensibili Agenzia ANSA Successivamentepossibile richiederlo via Email . Per ricevere le nostre notizie in tempo ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook , Twitter e. Non esitare ...... è prevista per la prossima settimana eincentrata sulla riapertura dell'anno scolastico. 'Una ... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola ": https://www..com/tecnicascuola/ ...