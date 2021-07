Studenti italiani bloccati dal Covid a Malta: in settimana il rimpatrio (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'agenzia governativa per il turismo maltese (Mta) ha deciso di organizzare voli di rientro in patria per gli Studenti d'inglese risultati positivi e posti in quarantena. A Malta sono oltre 500, di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'agenzia governativa per il turismo maltese (Mta) ha deciso di organizzare voli di rientro in patria per glid'inglese risultati positivi e posti in quarantena. Asono oltre 500, di ...

