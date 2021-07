Strage di Bologna, l’ex moglie incastra Bellini (Avanguardia Nazionale): lo riconosce in un video girato in stazione il giorno della bomba (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maurizia Bonini ha pochi dubbi: l’uomo ripreso in un video girato nella stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980 è il suo ex marito Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, imputato nel nuovo processo sulla Strage. Difficile equivocare le parole della donna: “Sembra mio marito, è Paolo, è Paolo, perché ha una fossetta qua, ha i capelli più indietro, ma è comunque lui, nella foto del telegiornale lo riconosco ancora meglio. È Paolo, ed è riconoscibile da parte mia nella parte inferiore del video, qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maurizia Bonini ha pochi dubbi: l’uomo ripreso in unnelladila mattina del 2 agosto 1980 è il suo ex marito Paolo, ex esponente di, imputato nel nuovo processo sulla. Difficile equivocare le paroledonna: “Sembra mio marito, è Paolo, è Paolo, perché ha una fossetta qua, ha i capelli più indietro, ma è comunque lui, nella foto del telegiornale lo riconosco ancora meglio. È Paolo, ed è riconoscibile da parte mia nella parte inferiore del, qui ...

