Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini conferma: "Lo riconosco" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maurizia Bonini testimone al nuovo processo sulla Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna in cui è imputato l'ex marito, ammette: all'epoca dissi il falso Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maurizia Bonini testimone al nuovo processo sulladel 2 agosto 1980 alla stazione diin cui è imputato l'ex marito, ammette: all'epoca dissi il falso

Advertising

repubblica : Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione - andreapurgatori : Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione - LaStampa : Strage di Bologna, l'ex moglie smonta l'alibi dell’ex estremista di destra Paolo Bellini: lo ha riconosciuto in un… - Ilsaggiopetty : Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione - Antonio24120145 : RT @Moonlightshad1: In un paese dove sono serviti 40 anni solo per chiudere le indagini sulla strage di Bologna salvini e la lega, dopo due… -