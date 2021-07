Stesa con agguato contro rivali, otto arresti nel Casertano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – otto persone, tra cui una parente di un collaboratore di giustizia del clan dei Casalesi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e portati in carcere su ordine del Gip di Napoli, con l’accusa di aver realizzato un agguato con fucili a canne mozze a Castel Volturno (Caserta) nei confronti di tre persone, una delle quali rimaste ferite ad una spalla, e di aver effettuato una “Stesa” sparando colpi in aria nei pressi di un locale di Castel Volturno molto affollato. L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. I reati contestati sono il concorso in tentato omicidio, la ricettazione, il porto e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –persone, tra cui una parente di un collaboratore di giustizia del clan dei Casalesi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e portati in carcere su ordine del Gip di Napoli, con l’accusa di aver realizzato uncon fucili a canne mozze a Castel Volturno (Caserta) nei confronti di tre persone, una delle quali rimaste ferite ad una spalla, e di aver effettuato una “” sparando colpi in aria nei pressi di un locale di Castel Volturno molto affollato. L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. I reati contestati sono il concorso in tentato omicidio, la ricettazione, il porto e ...

Advertising

anteprima24 : ** Stesa con agguato contro rivali, otto arresti nel #Casertano ** - jiminiepetal : sono senza parole veramente non so cosa dire mi ha proprio stesa con questo sguardo ,,, per non parlare DEL FRAME D… - SilviaL31165731 : Ma la #hunzikerpallonara stesa sul #letto come una #vaccaSvizzera con chi si è messa d'accordo per mandare questo… - SilviaL31165731 : Ma non é che quella #stoffafucsia stesa sul #passamanobianco della #spiaggiagreca dove è andato il #pallonaro… - kvttyeji : se mi voleye mi troavate stesa a terra con le lacrime al collo e la febbre a 38 -