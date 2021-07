Stefano De Martino svela perché ha lasciato il mondo della danza (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano De Martino da anni ha abbandonato il mondo della danza debuttando nell’inedita veste di conduttore (veste che gli calza molto bene, bisogna ammettere) e – intervistato da Vanity Fair – ha spiegato il perché di questa scelta. “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”. Il conduttore ha poi continuato: “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021)Deda anni ha abbandonato ildebuttando nell’inedita veste di conduttore (veste che gli calza molto bene, bisogna ammettere) e – intervistato da Vanity Fair – ha spiegato ildi questa scelta. “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”. Il conduttore ha poi continuato: “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di ...

