Stefano De Martino, la confessione su suo padre: “Cosa mi ha fatto fare” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carriera, Maria De Filippi, il figlio Santiago e il rapporto con il padre: è uno Stefano De Martino a 360° quello che si è confessato a “Vanity Fair” Stefano De Martino (Screen video)Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez che ha appena dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, ha concesso una lunga intervista al magazine “Vanity Fair” in cui si è soffermato, in particolare, sulla sua vita, su suo figlio Santiago, avuto da Belen, e sul rapporto con suo padre che ha cercato di responsabilizzarlo fin dalla più tenera età: “Scelse di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carriera, Maria De Filippi, il figlio Santiago e il rapporto con il: è unoDea 360° quello che si è confessato a “Vanity Fair”De(Screen video)De, ex marito di Belen Rodriguez che ha appena dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, ha concesso una lunga intervista al magazine “Vanity Fair” in cui si è soffermato, in particolare, sulla sua vita, su suo figlio Santiago, avuto da Belen, e sul rapporto con suoche ha cercato di responsabilizzarlo fin dalla più tenera età: “Scelse di ...

