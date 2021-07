Stefano De Martino, che insegna a Santiago a non porsi limiti (Di mercoledì 21 luglio 2021) La danza, il successo, la fama. Tutto sfuma di fronte all’amore incondizionato per un figlio, quello Stefano De Martino ha avuto dall’amore per Belen Rodriguez. Santiago è il suo faro e il suo punto di riferimento. È con lui che ha imparato a essere padre, un mestiere che non si insegna ma che s’impara sul campo, anche rischiando di sbagliare e di compromettere un rapporto costruito sull’amore. Stefano De Martino l’ha chiamata chiave, quella giusta per entrare in uno scambio sentimentale difficile e con una “serratura stretta”. È un percorso di crescita che si compie insieme, incespicando ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021) La danza, il successo, la fama. Tutto sfuma di fronte all’amore incondizionato per un figlio, quelloDeha avuto dall’amore per Belen Rodriguez.è il suo faro e il suo punto di riferimento. È con lui che ha imparato a essere padre, un mestiere che non sima che s’impara sul campo, anche rischiando di sbagliare e di compromettere un rapporto costruito sull’amore.Del’ha chiamata chiave, quella giusta per entrare in uno scambio sentimentale difficile e con una “serratura stretta”. È un percorso di crescita che si compie insieme, incespicando ...

