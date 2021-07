Advertising

qn_lanazione : Stefania Sandrelli, 'la mia Tosca in difesa delle donne' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sandrelli, mia Tosca inedita in difesa delle donne: (ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Il tema della viole… - histoniumnet : Il regista Gianni Di Gregorio ha deciso di girare delle scene anche nella nostra città - ItalyinIsrael : Continua l’Estate ALL’Italiana Festival! Questa settimana???? ??19 luglio: 'Maria de Buenos Aires' di Igor Zobin; ??21… - MEspezel : RT @gzrelf: Nino Manfredi and Stefania Sandrelli in 'C'eravamo tanto amati' (Ettore Scola, 1974) -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Sandrelli

Agenzia ANSA

Viareggio (Lucca), 21 luglio 2021 - La Tosca di Giacomo Puccini è una storia d'amore e d'inganni, e di travolgenti passioni che entrano in gioco nel dramma. Nell'inedita Tosca di, tutto questo viene riportato all'attualità. E proprio il tema della violenza sulle donne è uno dei messaggi cheaffida a quest'opera che segna il suo debutto nella regia ...Il tema della violenza sulle donne è uno dei messaggi cheaffida a un'inedita Tosca per il suo debutto nella regia lirica. Il 23 luglio l'opera portata in scena dall'attrice inaugurerà la 67esima edizione del festival Puccini di Torre del ...L’opera, che segna il debutto dell’attrice alla regia lirica, andrà in scena il 23 luglio al festival Puccini di Torre del Lago ...FLORENCE, JUL 21 - Stefania Sandrelli says her debut as opera director, a production of Tosca at this year's Piccini Opera Festival, presents the heroine as a symbol of the fight against gender violen ...