Steam Deck | Ubisoft porterà i suoi giochi ' se il dispositivo avrà successo' Ma forse dimentica che sono già giocabili

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante una conference call con gli investitori di, al CEO Yves Guillemot è stato chiesto quale fosse la sua opinione sudi Valve e, in breve, la compagnia terrà d'occhio il. "Siamo felici di vederearrivare nel settore", ha detto Guillemot. "Dimostra che c'è un flusso continuo di nuovi hardware molto innovativi in ??arrivo sul mercato e quindi cercheremo di vedere quanto diventerà grande. Se sarà grande, saremo in grado di metterci i nostri". Attualmenteha oltre un centinaio di ...

, diciamolo senza peli sulla lingua, rievoca dolorosi ricordi legati alle famose (per i motivi sbagliati)Machine , PC che sulla carta avrebbero rivoluzionato per sempre il mondo del ...Da non sottovalutare il fatto che questo titolo sarà tra i compatibili con, la "console" di Valve in uscita a dicembre. Non tutti i giochi saranno compatibili con la piattaforma, come ...Ubisoft tiene d'occhio Steam Deck e porterà i suoi giochi sul dispositivo se avrà successo. Ma i giochi sarebbero già giocabili.A distanza di giorni dall'annuncio della Steam Deck, arriva il comunicato da parte di Ubisoft sull'intenzione di supportare la nuova console ibrida di ...