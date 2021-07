Stato emergenza, Green pass e regole Zona gialla: cosa deciderà il governo (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proroga dello Stato d’emergenza fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l’eventuale passaggio in Zona gialla e in generale per l’assegnazione dei colori con relative regole più restrittive. Insieme al Green pass, il rilascio con una dose e l’obbligo in alcuni luoghi pubblici, sono questi i nodi che il governo affronterà nel prossimo Consiglio dei ministri mentre i contagi da coronavirus continuano a crescere. Ma il Cdm, così come la Cabina di regia con il premier Mario Draghi, potrebbe slittare da oggi a domani. Il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proroga dellod’fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l’eventualeaggio ine in generale per l’assegnazione dei colori con relativepiù restrittive. Insieme al, il rilascio con una dose e l’obbligo in alcuni luoghi pubblici, sono questi i nodi che ilaffronterà nel prossimo Consiglio dei ministri mentre i contagi da coronavirus continuano a crescere. Ma il Cdm, così come la Cabina di regia con il premier Mario Draghi, potrebbe slittare da oggi a domani. Il ...

