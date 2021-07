Stadio Roma: Raggi,revoca Tor di Valle, ora nuovo progetto (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto Stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Oggi ok Assemblea capitolina aTor di. Ora possibiledella. Si aprecapitolo per rilancio città". Così la sindaca diVirginiain un tweet ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo c… - CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della… - AnsaRomaLazio : Stadio Roma: Raggi,revoca Tor di Valle, ora nuovo progetto. Ok arrivato dall'assemblea capitolina. Approvati emenda… - luca_diegidio : RT @CarloCalenda: Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso. Un gra… -