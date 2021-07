Stadio Roma | Raggi | “Sì a revoca | ora nuovo progetto”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l’Asnon voleva più ilTor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato ladella precedente delibera di interesse pubblico, chiudendo definitivamente quel capitolo. Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza e opposizione che con grande senso di responsabilità hanno votato oggi. Ora guardiamo al futuro. Lodellavoglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin: è il momento di far diventare il sogno di tanti realtà”. Così ...

Lodellavoglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin : è il momento di far diventare il ...Commenta per primo Guido Fienga , CEO della, parla ad Ansa dopo l'approvazione della delibera sulla revoca del pubblico interesse sul progetto dellodellanell'area di Tor Di Valle: 'Siamo molto lieti della decisione dell'Assemblea Capitolina che consentirà di aprire una pagina nuova per la nostra città, il Club e soprattutto per i ...