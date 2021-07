Stadio della Roma: Aula approva emendamenti Pd-M5S, via da revoca questione disponibilità terreni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in seconda convocazione per la discussione della delibera di revoca del pubblico interesse sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle, ha approvato i sette emendamenti presentati dal Pd e sottoscritti anche dal M5S e da Sinistra X Roma che vanno a modificare il provvedimento eliminando la non disponibilità dei terreni da parte dei proponenti come presupposto fondante della revoca. A illustrare i documenti è stato il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)– L’Assemblea capitolina, riunita in seconda convocazione per la discussionedelibera didel pubblico interesse sul progetto delloa Tor di Valle, hato i settepresentati dal Pd e sottoscritti anche dal M5S e da Sinistra Xche vanno a modificare il provvedimento eliminando la nondeida parte dei proponenti come presupposto fondante. A illustrare i documenti è stato il ...

