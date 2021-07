Spezia | UFFICIALE | quattro positivi al Covid | Il comunicato

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Locomunica latà al-19 di tre componenti dello staff e un giocatore Arrivano nuovial-19 in casa. Il club bianconero hache tre componenti… L'articoloalIlè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

NCN_it : #UFFICIALE – #SPEZIA, IL FOCOLAIO #COVID SI ALLARGA: ALTRI 4 POSITIVI - ProfidiAndrea : ??????????'?????? | ?? #Spezia, il focolaio non si ferma: altri quattro positivi al #COVID19 Il comunicato ufficiale del c… - ReTwitStorm_ita : #Spezia, #Ufficiale: un #Giocatore e tre #Membri #Dello #Staff #Positivi al Covid - junews24com : Focolaio Covid Spezia: altri quattro positivi. Il comunicato - - calciomercatoit : +++ #Spezia - UFFICIALE: quattro casi di positività al #COVID19 dopo l'ultimo giro di tamponi +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia UFFICIALE

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Con un comunicato, loha annunciato la positività al Covid di un giocatore e tre membri dello staff Focolaio Covid in casa. Il club ligure, dopo le ben undici positività rese note negli scorsi ...il comunicato della società ligure: un giocatore e tre componenti dello staff positivi al CovidProsegue l'incubo Covid in casa. Il club bianconero ha infatti comunicato che ...«Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di un calciatore e di tre membri dello staff». Con questa nota, il club l ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.30 – Napoli, Osimhen e l’etichetta da vero bomber: con Spalle ...