Spazio | l’Esa punta su Avio per il nuovo Vega E

l'Esa aumenterà ulteriormente la competitività e la sostenibilità ambientale del sistema di lancio europeo Vega oltre il 2025. Con questo obiettivo, l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato oggi la firma di un contratto con Avio in Italia per la versione E del Vega. Il contratto, del valore di 118,8 milioni di euro, è stato firmato presso lo stabilimento dell'Esa a Frascati, in Italia, da Daniel Neuenschwander, Direttore del trasporto spaziale dell'Esa, e da Giulio Ranzo, Ceo di Avio. Il lanciatore europeo Vega opera dallo Spazioporto ...

