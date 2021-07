Spazio e trasporti | incontro ART-ASI sui viaggi del futuro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei(ART), Nicola Zaccheo, ed il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Giorgio Saccoccia, si sono incontrati oggi presso la sede dell’Agenzia a Roma, per un confronto sulle prospettive future deiattraverso i voli suborbitali e spaziali. All’indomani dell’appuntamento nella sede dell’ASI sulle attività scientifiche spaziali nazionali e del primo volo della Starship di Blue Origin, che ha aperto aldei voli turistici nello, i vertici dell’Autorità e dell’Agenzia hanno discusso delle evidenti opportunità che si apriranno per ...

Agenzia askanews

Il futuro vedrà sempre maggiore condivisione di interessi tra spazio e trasporti con l'affermazione dei voli suborbitali commerciali e per questo motivo sarà di sempre maggiore importanza fare ...