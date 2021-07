Sparatoria a Taranto, Forza Italia esprime preoccupazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) I recenti fatti di cronaca destano preoccupazione ed impongono serie riflessioni sul tema della sicurezza nella nostra città. La Sparatoria avvenuta nella notte tra il 20 ed il 21 luglio è infatti solo l’ultimo di una serie di gravi episodi verificatisi in città, che peraltro molto spesso vedono coinvolti giovani concittadini. Solo pochi giorni fa un altro giovane aveva perso la vita in una Sparatoria in pieno centro cittadino. Rivolgo anzitutto un plauso agli inquirenti ed alle Forze dell’ordine che nel giro di poche ore hanno individuato ed assicurato alla giustizia il responsabile dell’accaduto, ringraziandoli per la ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 21 luglio 2021) I recenti fatti di cronaca destanoed impongono serie riflessioni sul tema della sicurezza nella nostra città. Laavvenuta nella notte tra il 20 ed il 21 luglio è infatti solo l’ultimo di una serie di gravi episodi verificatisi in città, che peraltro molto spesso vedono coinvolti giovani concittadini. Solo pochi giorni fa un altro giovane aveva perso la vita in unain pieno centro cittadino. Rivolgo anzitutto un plauso agli inquirenti ed alle Forze dell’ordine che nel giro di poche ore hanno individuato ed assicurato alla giustizia il responsabile dell’accaduto, ringraziandoli per la ...

RaiNews : Dieci giovani sono rimasti feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni, in una sparatoria avvenuta la notte scorsa… - Agenzia_Ansa : Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA - Adnkronos : Sparatoria in lido balneare di #Taranto, 10 feriti: uno è grave. - Nota di Massimiliano Di Cuia Coordinatore Forza Italia Taranto