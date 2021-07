Spalletti, Zielinski e Politano incontrano i tifosi: “Basta con Napoli-Verona, non si può tornare indietro” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiDimaro – “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”. Questo il coro intonato da Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano al termine dell’incontro con i tifosi del Napoli presenti in Piazza Madonna della Pace a Dimaro. I tre tesserati azzurri hanno risposto alle domande della platea e tanti sono stati i temi trattati durante la serata. Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti Che idea si è fatto dopo i primi giorni di ritiro? “Mi sono convinto di quello che pensavo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiDimaro – “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore,torna campione”. Questo il coro intonato da Luciano, Piotre Matteoal termine dell’incontro con idelpresenti in Piazza Madonna della Pace a Dimaro. I tre tesserati azzurri hanno risposto alle domande della platea e tanti sono stati i temi trattati durante la serata. Le parole del tecnico delLucianoChe idea si è fatto dopo i primi giorni di ritiro? “Mi sono convinto di quello che pensavo ...

