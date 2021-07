Spalletti: “Sul rinnovo di Insigne sono ottimista. Koulibaly? Mi incateno per tenerlo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’incontro con i tifosi a Dimaro Luciano Spalletti ha risposto così alla domanda sul rinnovo di Lorenzo Insigne: “Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare, io sono convinto che due personalità così poi quando si parleranno troveranno un punto qualsiasi esso sia per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa si sono detti. E’ chiaro che l’occasione fa l’uomo ladro ed i contratti ed il mercato il calciatore distratto, non facciamo troppi discorsi. Qual è il problema? Per ora non c’è, c’è un appuntamento, al limite ci saranno dopo, ora non possono fare altro. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’incontro con i tifosi a Dimaro Lucianoha risposto così alla domanda suldi Lorenzo: “Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare, ioconvinto che due personalità così poi quando si parleranno troveranno un punto qualsiasi esso sia per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa sidetti. E’ chiaro che l’occasione fa l’uomo ladro ed i contratti ed il mercato il calciatore distratto, non facciamo troppi discorsi. Qual è il problema? Per ora non c’è, c’è un appuntamento, al limite ci saranno dopo, ora non posfare altro. ...

