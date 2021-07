Spalletti su Koulibaly: "Incatenatemi per tenerlo" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel corso dell'evento in Piazza della Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi, il mister ha risposto in modo simpatico a una domanda che riguardava la possibile cessione di Kalidou Koulibaly. "Incatenatemi per tenerlo" è stata la risposta del tecnico alla domanda "Mister, terrebbe Koulibaly?". Una risposta che ha fatto ridere molti tifosi presenti in piazza. Spalletti, inoltre, rispondendo ad altre domande riguardanti il mercato, ha anche parlato dell'organico a sua ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel corso dell'evento in Piazza della Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Lucianoe i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi, il mister ha risposto in modo simpatico a una domanda che riguardava la possibile cessione di Kalidou. "per" è stata la risposta del tecnico alla domanda "Mister, terrebbe?". Una risposta che ha fatto ridere molti tifosi presenti in piazza., inoltre, rispondendo ad altre domande riguardanti il mercato, ha anche parlato dell'organico a sua ...

