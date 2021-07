Spalletti lascia il ritiro di Dimaro: il motivo svelato in diretta da Alvino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Spalletti lascia il ritiro di Dimaro, il motivo lo svela Alvino dicendo che si è allontanato per partecipare al funerale del suo amico e chef Antonio Canese L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 21 luglio 2021)ildi, illo sveladicendo che si è allontanato per partecipare al funerale del suo amico e chef Antonio Canese L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti lascia Spalletti lascia Dimaro, rientra nel pomeriggio Approfittando del riposo dagli allenamenti, mister Spalletti lascia per questa mattinata Dimaro. L'allenatore del Napoli, infatti, sarà al funerale dello chef Antonio Canese e rientrerà nel pomeriggio per dirigere la seduta d'allenamento. Comments ...

Napoli, Spalletti lavora sulla difesa: il vice Calzona registra i movimenti Nonostante le assenze, Spalletti non lascia nulla al caso e fa dirigere i lavori al fido Calzona , specialista della difesa napoletana già negli anni scorsi. Con l'aiuto delle linee fatte apporre ...

Nonostante le assenze, Spalletti non lascia nulla al caso e fa dirigere i lavori al fido Calzona, specialista della difesa napoletana già negli anni scorsi. Con l'aiuto delle linee fatte apporre ...