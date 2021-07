Spalletti |  «Il mio Napoli è forte Partita col Verona? Ora basta»

Advertising

LeBombeDiVlad : RT @LeBombeDiVlad: ?? Live da #Dimaro - #Spalletti: 'Il mio rapporto con #Adl? Io voglio calciatori forti, se riusciremo ad andare d'accord… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? Live da #Dimaro - #Spalletti: 'Il mio rapporto con #Adl? Io voglio calciatori forti, se riusciremo ad andare d'accord… - LeBombeDiVlad : ?? Live da #Dimaro - #Spalletti: 'Il mio rapporto con #Adl? Io voglio calciatori forti, se riusciremo ad andare d'a… - MondoNapoli : Ulivieri: 'Spalletti è un mio amico ma non mi definisco un maestro. Favorita allo scudetto? Bisognerà vedere questo… - ralphfiennes55 : @dottoressah Io : Macron, Conte, un mio professore, Spalletti, Ralph Fiennes, Johnny Depp, Jeremy Irons e mi sa pure altri ahahah ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti mio

Calcio News 24

See il Napoli vorranno, il consiglio sarà di rimanere. Quando avremo maggior chiarezza della situazione, gli darò ilconsiglio'. Comments commentsNapoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri , presidente AIAC. "unallievo? No, siamo amici, ci siamo confrontati e non avevamo segreti ma non mi sento un suo maestro. Saggezza vuole che ora si debbano contenere le spese. Se qualche giocatore di alto ...Catello Maresca, magistrato e candidato sindaco per la città di Napoli, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio:“Il Napoli farà qualcosa nel mer ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai tifosi durante il ritiro di Dimaro: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai tifosi durante il ritiro di Dim ...