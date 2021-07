Spal, Tacopina: “Ecco quando ho deciso di prendere il club. Serie A in 2-3 anni” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Joe Tacopina, che di recente ha firmato il contratto preliminare per l’acquisizione delle quote della Spal Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Joe, che di recente ha firmato il contratto preliminare per l’acquisizione delle quote della

Advertising

Mediagol : Spal, Tacopina: “Ecco quando ho deciso di prendere il club. Serie A in 2-3 anni” - infoitsport : Tacopina: 'Così riporterò la Spal in serie A' - infoitsport : Il Resto del Carlino - Tacopina: 'Amo Bologna. Così riporterò la Spal in Serie A' - infoitsport : Spal, il regalo di Tacopina per puntare alla A: il difensore Aya - infoitsport : Spal, Tacopina: “Sempre riconoscente ai Colombarini. Ci aspetta un progetto eccitante” | -