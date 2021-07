Advertising

Nutizieri : Spaccio in San Mamolo: trovati con droga e 17mila Euro in contanti - CasilinaNews : Lotta allo spaccio. Arrestate 5 persone nei quartieri San Basilio e Rocca Cencia e nel comune di Guidonia… - CaffeSanGiusto : Lo spaccio aziendale della Torrefazione Caffè San Giusto è aperto fino al 6 agosto ?? Poi ci prendiamo una pausa e t… - zazoomblog : Spaccio Capitale: 4 arresti tra San Basilio e Rocca Cencia. Trovati anche proiettili e armi - #Spaccio #Capitale:… - CorriereCitta : Spaccio Capitale: 4 arresti tra San Basilio e Rocca Cencia. Trovati anche proiettili e armi -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio San

BolognaToday

...un 20enne e un 24enne italiani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. E' successo questa notte, durante un controllo del territorio che i militari stavano facendo in via......20 e 24 anni i due ragazzi arestati da carabinieri e ora ai domiciliari accusati didi droga in concorso. I militari, dopo avere fermato entrambi su un'auto che stava gironzolando per via...21 Luglio 2021 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 20enne e un 24enne italiani per detenzione di sostanze - Renonews.it ...I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, ...