Sostegni bis: governo pone fiducia su dl al Senato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il governo pone la questione di fiducia sul dl Sostegni bis nel testo approvato dalla Camera senza modifiche. Lo ha chiesto in Aula al Senato il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Illa questione disul dlbis nel testo approvato dalla Camera senza modifiche. Lo ha chiesto in Aula alil ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'...

Advertising

LegaSalvini : ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendam… - dellorco85 : 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Gover… - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sostegni bis: governo pone fiducia su dl al Senato: (ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il governo pone la que… - Frances47065366 : RT @LegaSalvini: ++ ? DALLA LEGA VERO SOSTEGNO ALL'ITALIA ???? ++ Grazie all'impegno della Lega sono stati approvati numerosi emendamenti al… -