Solo 550 persone presenti all'evento in piazza a Dimaro: il motivo (Di mercoledì 21 luglio 2021) A breve inizierà l'evento in piazza Madonna della Pace a Dimaro. Sul palco saranno presenti il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano, pronti a rispondere alle domande dei tifosi presenti. A proposito di tifosi, il maltempo ha bloccato molti appassionati: l'accesso era consentito a 1000 persone, ma se ne sono presentate solamente 550. L'evento, quest'anno, si è svolto all'aperto, a causa di motivi legati al Covid.

