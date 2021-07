Sollevamento pesi, entry list Olimpiadi Tokyo: misure importanti per Pizzolato e Zanni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle prime competizioni di Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, che cominceranno sabato 24 luglio con la finale dei 49 kg femminili. A pochi giorni dalle gare sono state pubblicate le entry list aggiornate di tutte le categorie, in cui ogni atleta ha fissato una misura d’ingresso valevole per la composizione dei gruppi all’interno di ogni singolo evento. Da segnalare per l’Italia le misure ambiziose scelte da Nino Pizzolato (370 kg) nei -81 kg, Mirko Zanni (331 kg) nei -67 kg e Giorgia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle prime competizioni diai Giochi Olimpici di2021, che cominceranno sabato 24 luglio con la finale dei 49 kg femminili. A pochi giorni dalle gare sono state pubblicate leaggiornate di tutte le categorie, in cui ogni atleta ha fissato una misura d’ingresso valevole per la composizione dei gruppi all’interno di ogni singolo evento. Da segnalare per l’Italia leambiziose scelte da Nino(370 kg) nei -81 kg, Mirko(331 kg) nei -67 kg e Giorgia ...

Advertising

MarcoYera : @im_jordanv Ecco, nuoto e pallavolo mi stuzzicano molto. Sollevamento pesi sinceramente non ci capirei nulla.. però… - im_jordanv : @MarcoYera Nuoto, pallavolo, sollevamento pesi - GiulioAndreaBi1 : RT @poliziadistato: Campionati del mondo juniores 2021 di sollevamento pesi ?????? in corso a Tashkent (Uzbekistan) l'atleta delle #Fiammeor… - stefanofantuzzi : RT @gippu1: 14) Medaglie tolte/respinte/rifiutate: il russo Ibragim Samadov, in polemica verso un regolamento discutibile, lascia lì il bro… - ClaudioZavatti1 : RT @RobertoMerlino1: Ma #Durigon, #Crosetto e #Nobili parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità Sollevamento Pesi nella categ… -