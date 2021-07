Softball, Olimpiadi Tokyo: una solida Italia cede solo per 2-0 agli Stati Uniti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Benché il risultato sia di sconfitta (0-2), l’esordio dell’Italia contro gli Stati Uniti, alle Olimpiadi di Tokyo, fa ben sperare per la spedizione azzurra del Softball. La selezione del manager Federico Pizzolini fornisce una prova solida, con Greta Cecchetti in grado di tenere a lungo le mazze americane e Alexia Lacatena in grado di disimpegnarsi bene considerati i 18 anni, ma è la difesa a far registrare le cose migliori in vista di una partita, quella contro l’Australia, che ha molto di decisivo. Cat Osterman, colonna della squadra USA, è sostanzialmente regina al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Benché il risultato sia di sconfitta (0-2), l’esordio dell’contro gli, alledi, fa ben sperare per la spedizione azzurra del. La selezione del manager Federico Pizzolini fornisce una prova, con Greta Cecchetti in grado di tenere a lungo le mazze americane e Alexia Lacatena in grado di disimpegnarsi bene considerati i 18 anni, ma è la difesa a far registrare le cose migliori in vista di una partita, quella contro l’Australia, che ha molto di decisivo. Cat Osterman, colonna della squadra USA, è sostanzialmente regina al ...

