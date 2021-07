Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia, con l’Australia è caccia alla prima vittoria (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Italia cercherà nel confronto di domani con l’Australia (ore 8:00) la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta della seconda partita del girone unico che porta prima e seconda alla finale per l’oro e terza e quarta a quella per il bronzo. E il successo non è in alcun modo opzione impossibile, anzi, soprattutto per quanto visto nel corso della prima giornata. Le azzurre, infatti, hanno tenuto testa molto bene agli Stati Uniti. Pur se Cat Osterman ha tirato fuori 9 strikeout, la difesa Italiana ha retto bene, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’cercherà nel confronto di domani con(ore 8:00) la suaalledi. Si tratta della seconda partita del girone unico che portae secondafinale per l’oro e terza e quarta a quella per il bronzo. E il successo non è in alcun modo opzione impossibile, anzi, soprattutto per quanto visto nel corso dellagiornata. Le azzurre, infatti, hanno tenuto testa molto bene agli Stati Uniti. Pur se Cat Osterman ha tirato fuori 9 strikeout, la difesana ha retto bene, ...

