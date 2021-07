Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia a caccia del primo successo contro l’Australia, Giappone per allungare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti nella gara inaugurale, la Nazionale Italiana di Softball tornerà in campo domani (22 luglio) per affrontare l’Australia nella seconda giornata del torneo olimpico, in cui le azzurre dovranno necessariamente spuntarla per sperare nella qualificazione ad una delle due finali per le medaglie. La sfida si svolgerà alle ore 8 (orario Italiano) e chiuderà il programma di giornata in quel di Fukushima, nel remake della sfida già vista agli ultimi Mondiali, vinta dalle oceaniche. Il primo incontro della notte sarà invece quello tra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la sconfitta per 2-0gli Stati Uniti nella gara inaugurale, la Nazionalena ditornerà in campo domani (22 luglio) per affrontarenella seconda giornata del torneo olimpico, in cui le azzurre dovranno necessariamente spuntarla per sperare nella qualificazione ad una delle due finali per le medaglie. La sfida si svolgerà alle ore 8 (orariono) e chiuderà il programma di giornata in quel di Fukushima, nel remake della sfida già vista agli ultimi Mondiali, vinta dalle oceaniche. Ilindella notte sarà invece quello tra ...

Advertising

christianrocca : L’Italia del softball perde con gli Stati Uniti, ma resta in corsa per una medaglia - repubblica : Esordio azzurro, nel softball sconfitta 2-0 dagli Usa - Gazzetta_it : Softball, l’Italia sconfitta 2-0 dagli Usa #tokyo2020 - ematr_86 : RT @Nicola89144151: Su Discovery+, intanto, Eurosport si organizza anche a livello di canali e non solo a livello di singole finestre. A br… - Fprime86 : RT @SkySport: Softball, Italia ko con gli Usa: domani sfida all'Australia #SkySport #Tokyo2020 #Softball #Italia #ItaliaUSA #Australia ht… -